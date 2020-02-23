الكعبي: رئاسة البرلمان ستبحث المنهاج الحكومي لحكومة علاوي والسير الذاتية لوزرائها يوم غد

2020/02/23 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، الأحد (23 شباط 2020)، أن رئاسة المجلس ستعقد اجتماعاً يوم غد الاثنين، لدراسة المنهاج الحكومي والسير الذاتية للحكومة الجديدة.

وقال الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هيأة رئاسة مجلس النواب ستعقد صباح يوم غد الإثنين اجتماعا خاصاً لبحث المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة وفق النظام الداخلي والإجراءات المعمول بها في مجلس النواب".





وأضاف، انه "من المؤمل ان يكون يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي ، سيما وان المدة القانونية للتكليف شارفت على الإنتهاء ولم يعد هناك وقتا كافيا لحسم موضوع تشكيل الحكومة".

يتبع .



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بغداد اليوم-بغداد

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، ان الأخير "دعا إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين الساعة 11 صباحا، ا

بغداد اليوم- خاص

جدد حاكم الزاملي القيادي بالتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الأحد (23 شباط 2020)، تهديده الى مجلس النواب والقوى السياسية بالاعتصام حول المنطقة الخضراء، في حال عدم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي، بجلسة يوم غد الاثنين.

وقال القياد

بغداد اليوم- بغداد

كثفت إدارة مطار بغداد الدولي، الأحد (23 شباط، 2020) وبالتعاون مع الفرق التفتيشية لوزارة الصحة، والجهات الساندة، من الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" للمسافرين القادمين إلى البلاد.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور توث

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