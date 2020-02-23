الحلبوسي يدعو لعقد اجتماع عاجل لرئاسة مجلس النواب غداً الاثنين

2020/02/23 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأحد (23 شباط 2020)، لعقد اجتماع عاجل لرئاسة مجلس النواب غداً الاثنين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، ان الأخير "دعا إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين الساعة 11 صباحا، استنادا إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب"، مبينا أن ذلك "للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة".

وأعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الاحد (23 شباط 2020) تأجيل الجلسة الاستثنائية المخصصة للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي إلى يوم الاربعاء المقبل، بدل الاثنين.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن الكعبي قوله، إن "جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستعقد الاربعاء المقبل".

ويأتي ذلك، بعد تضارب التصريحات بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائبه الاول حسن الكعبي، حول عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، يوم غد الاثنين.

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، قد دعا، الاربعاء (19 شباط 2020)، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين (24 شباط 2020)، من أجل التصويت على منح الثقة لحكومته الانتقالية المقبلة.

بغداد اليوم- بغداد

أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، الأحد (23 شباط 2020)، أن رئاسة المجلس ستعقد اجتماعاً يوم غد الاثنين، لدراسة المنهاج الحكومي والسير الذاتية للحكومة الجديدة.

وقال الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- خاص

جدد حاكم الزاملي القيادي بالتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الأحد (23 شباط 2020)، تهديده الى مجلس النواب والقوى السياسية بالاعتصام حول المنطقة الخضراء، في حال عدم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي، بجلسة يوم غد الاثنين.

وقال القياد

بغداد اليوم- بغداد

كثفت إدارة مطار بغداد الدولي، الأحد (23 شباط، 2020) وبالتعاون مع الفرق التفتيشية لوزارة الصحة، والجهات الساندة، من الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" للمسافرين القادمين إلى البلاد.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور توث

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