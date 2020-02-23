شرطة الناصرية: القبض على شخص اغتصب وقتل طفلة وحاول دفنها داخل منزله

2020/02/23 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، الاحد (23 شباط 2020)، القبض على شخصٍ اغتصب وقتل طفلة وحاول دفنها داخل منزله وسط مدينة الناصرية.

وذكر إعلام شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناء على توجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار العميد المهندس الحقوقي ناصر لطيف الاسدي، شُكل فريق عمل متخصص حول حادث اختطاف ومقتل الطفلة فواطم بعد عودتها من المدرسة في سومر وسط الناصرية".

وأضاف البيان، أن "مفارز قسم مكافحة الإجرام في ذي قار شعبة الخطف، القت القبض على قاتل المجنى عليها بعد ساعات من اختطافها، وذلك بمتابعة شخصية من قبل ضابط شعبة الخطف في قسم الإجرام".





وأشارت الشرطة الى أنها "وجدت جثة الضحية في منزل القاتل، الذي كان ينوي دفنها داخل منزله بعد الاقدام على اغتصابها وقتلها".

بغداد اليوم- ديالى

دعا القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الاحد (23 شباط 2020)، لجنة الأمن والدفاع النيابية الى متابعة ملف الزيادة المتصاعدة في عدد القوات الامريكية داخل العراق.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم): "مع اجراءات تشكيل ال

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، في محافظة ديالى، الأحد (23 شباط 2020)، بإصابة شخصين اثنين من الفلاحين، جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "اثنين من الفلاحين اصيبا بجروح بانفجار عبوة ناسفة عل

بغداد اليوم- بغداد

شرطة ذي قار تصدر توضيحاً بشأن ’’عناصر تخريبية’’ جاءت من النجف لإثارة ’’الفوضى’’

أصدرت شرطة محافظة ذي قار، اليوم السبت، توضيحاً بشأن عناصر تخريبية جاءت من محافظة النجف،

وذكر ا

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