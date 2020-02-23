2020/02/23 | 14:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئاسة مجلس النواب إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين الساعة 11 صباحا، استنادا إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وذلك للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يدعو إلى عقد اجتماع لرئاسة البرلمان ونائبه الكردي يتحدث عن مرونة أكبر يبديها علاوي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يدعو إلى عقد اجتماع لرئاسة البرلمان ونائبه الكردي يتحدث عن مرونة أكبر يبديها علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).