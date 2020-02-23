بالصور.. اجراءات وقائية لفايروس “كورونا” للقادمين الى العراق ا

2020/02/23 | 14:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علن مطار بغداد، عن اتخاذ اجراءات وقائية لفايروس “كورونا” للقادمين الى العراق.وقالت ادارة المطار في بيان لها انها “وبالتعاون مع الفرق التفتيشية لوزارة الصحة والجهات الساندة كثفت من إجراءتها […]

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