القبض على اربعة اشخاص يقومون بنصب السيطرات الوهمية ضمن شارع ابو نؤاس

2020/02/23 | 14:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من استخبارات بغداد التابعة لوكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على أربعة متهمين في شارع ابونواس أسفل جسر الجمهورية.حيث يعتبرون من الخارجين عن القانون ومن الذين يقومون […]

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