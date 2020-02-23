الحلبوسي يدعو إلى عقد اجتماع لرئاسة المجلس غدا الاثنين

2020/02/23 | 14:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين.

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