بالوثائق: تعيين سعد كمبش رئيسا للوقف السني بدلا من الهميم

2020/02/23 | 14:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، امرا بتكليف سعد حميد كمبش برئاسة ديوان الوقف السني بدلا من عبداللطيف الهميم.واظهرت وثاق اطلعت عليها “يس عراق”، تكليف سعد كمبش بتسيير شؤون ديوان الوقف السني، لحين ترشيح من يديرها بالاصالة بعد انتهاء مدة تصريف الاعمال، بدلا من عبداللطيف الهميم لانتهاء عمله بالوكالة بتاريخ 24/10.

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