الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائد المجاهد الحاج ابو طه الناصري

2020/02/23 | 14:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر علينا الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد المجاهد القائد ابو طه الناصري امر اللواء العاشر في الحشد الشعبي الذي لبى نداء المرجعية للدفاع عن الارض والمقدسات والذي سطر اروع صور التضحية والفداء في سبيل الوطن.بداية مشواره الجهادي ولد الشهيد القائد علي عبد الكاظم صالح الناصري في مدينة ذي قار وترعرع وسط أسرة مؤمنة إذ هاجر

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