اصابة 4 مدنيين بينهم صبي في حادث مروري غرب بعقوبة

2020/02/23 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي في محافظة ديالى، اليوم الاحد، بأن اربعة مدنيين اصيبوا بجروح بينهم صبي في حادث مروري غرب بعقوبة.وقال المصدر، إن “اربعة مدنيين بينهم صبي اصيبوا بجروح متفاوتة بتصادم سيارتين قرب منطقة المفرق( 5كم غرب بعقوبة)”.واضاف المصدر، ان “السرعة العالية والتجاوز الخاطى اسباب رئيسية في وقوع الجادث”.وتشهد محافظة ديالى ارتفاع مطرد […]

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