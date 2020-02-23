البرلمان يؤجل عقد جلسة منح الثقة للحكومة الى الاربعاء المقبل

2020/02/23 | 14:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ان "جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي ستعقد يوم الاربعاء المقبل".

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