الكرد يتحدثون عن استحداث علاوي وزارة دولة لشؤون الاقليم

2020/02/23 | 14:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع كردي ، الاحد، عن نية رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي استحداث وزارة دولة جديدة لاضافتها لحصة المكون الكردي باسم “وزارة دولة شؤون اقليم كردستان”، مؤكدة ان علاوي مازال مصرا على تسمية القوى الكردية اي وزير جديد.

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