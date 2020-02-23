2020/02/23 | 14:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأنباء اليايانية “كيودو” تسجيل رابع حالة وفاة إثر فيروس كورونا الجديد في اليابان.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد في اليابان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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