2020/02/23 | 14:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (رويترز) – نفى روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي أن مسؤولي المخابرات الأمريكيين حذروا من أن روسيا تتدخل في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية لتعزيز فرص إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب.وقال أوبراين في مقابلة في محطة (إيه.بي.سي نيوز) تُبث … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الأمن القومي الأمريكي ينفي تعزيز روسيا فرص إعادة انتخاب ترامب) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الأمن القومي الأمريكي ينفي تعزيز روسيا فرص إعادة انتخاب ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).