الاستخبارات تداهم مخبأ يضم كدسا لعتاد الدواعش وتستولى على عجلاتهم جنوب الموصل

2020/02/23 | 14:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهمت قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٧٦ مخبأ للعتاد في احدى الوديان جنوب الموصل وتضبط بداخلهما ٢٠ حاوية عتاد ٢٣ملم/ […]

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