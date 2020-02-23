صحيفة اميركية: قبر الشهيد المهندس يتحول الى مزار

2020/02/23 | 14:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لصحيفة المونيتر الامريكية، الأحد، بان قبر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس تحول إلى مزار لكل المناهضين لسياسات الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أنه القبر […]

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