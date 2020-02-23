2020/02/23 | 14:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، توقفه عن الغناء في مصر، وذلك ردا على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي "المهرجانات" من الغناء وإقامة الحفلات.

وشدد رمضان، على أنه سيظل يغني بحفلات في الدول العربية وبقية أنحاء العالم.

وقال "أقول لنقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، إذا كنت لا تريد إعطائي تصاريح فأنا موافق، لن أحيي حفلات في مصر..



سأذهب لأحيي حفلات خارج مصر".

وأردف رمضان، أنه ضد منع مطربي المهرجانات من الغناء، موضحا أن لهم حقوق في الانضمام إلى شُعَب النقابة مع التزامهم بالاشتراطات.

وقال "بعيدا عن كوني فنان..



رأيي كمواطن عادي إن مطربي المهرجانات لهم جمهور كبير في الشارع وأبسط حقوقهم إن لهم شعبة داخل النقابة، وأغانيهم توضع داخل مقاييس رقابة، وعندما طلبوا من حسن شاكوش وعمر كمال تغيير الجملة غيروها وهذا يُحترم، هؤلاء ناس لو أخبرناهم أن هذا الأمر محظور سيسمعوا الكلام وينفذوه، أنا ضد المنع عموما".

ويمر محمد رمضان حاليا بعدد من الأزمات، وهي مطالبة أحد طيار له بتعويض مالي قدره 25 مليون جنيه، وذلك عن تسببه في إيقافه عن العمل مدى الحياة من جانب وزارة الطيران المدني، وتهديد صاحب أحد المطاعم له بمقاضاته، بعدما صور كليب داخل مطعمه دون إذنه، وقرار نقابة المهن الموسيقية بوقفه عن الغناء، وهو ما وصفه رمضان بأنها "حرب ممنهجة" ضده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد رمضان يعلن توقفه عن الغناء في مصر) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد رمضان يعلن توقفه عن الغناء في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).