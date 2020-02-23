الحلبوسي يدعو رئاسة البرلمان إلى اجتماع لمناقشة طلب علاوي بعقد جلسة استثنائية

2020/02/23 | 14:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، الى عقد اجتماع لرئاسة البرلمان للنظر بطلب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لعقد جلسة استثنائية.

وقال الحلبوسي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "دعا رئاسة مجلس النواب إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين الساعة 11 صباحا، استنادا إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وذلك للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة".

يذكر إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، دعا مجلس النواب، بكلمة متلفزة يوم الأربعاء الماضي إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومته التي اختار وزرائها تلبية لمطالب المتظاهرين، حسب قوله.

وخرج العراقيون بتظاهرات حاشدة منذ 1 تشرين الأول 2019 في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب للمطالبة بإقالة الحكومة والإصلاحات وتعديل قانون الانتخابات، في حين قدم رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي استقالته تلبية للمطالب المحتجين.

يشار الى ان اكثر من 50 نائبا ونائبة قدموا طلبا الى رئاسة البرلمان يوم الجمعة الماضي من اجل عقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

جدير بالذكر ان النائب عن تحالف سائرون علي اللامي، اكد يوم امس السبت، بأنه اذا رفض رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد جلسة استثنائية فأن النائب الاول حسن الكعبي سوف يقوم بعقد الجلسة.

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