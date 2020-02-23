الكعبي يكشف تفاصيل اجتماع رئاسة البرلمان غدا الاثنين

2020/02/23 | 14:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الأحد، اجتماع رئاسة مجلس النواب غدا سيكون لدراسة المنهاج الحكومي والسير الذاتية للحكومة الجديدة.وأكد الكعبي، في بيان أن "هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقد صباح يوم غد الإثنين، اجتماعا خاصاً لبحث المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة وفق النظام الداخلي والإجراءات المعمول بها في مجلس النواب".وأضاف، أنه "من المؤمل ان يكون يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي، سيما وان المدة القانونية للتكليف شارفت على الإنتهاء ولم يعد هناك وقتا كافيا لحسم موضوع تشكيل الحكومة".

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