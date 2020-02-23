2020/02/23 | 14:31 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجراءات منفذ الشلامجه ضد الكورونا.. كيف تقيمها؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 14:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجراءات منفذ الشلامجه ضد الكورونا.. كيف تقيمها؟) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجراءات منفذ الشلامجه ضد الكورونا.. كيف تقيمها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).