2020/02/23 | 14:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ، اليوم الاحد، ان عودة الامن والاستقرار والخدمات في عموم مدن المحافظة شجع بعودة الاف المئات من الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة .وقال ابو ريشة لـ”العهد نيوز”، ان “عودة الامن والاستقرار والخدمات في كافة مدن الانبار ، من اهم العوامل التي ادت الى عودة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو ريشة لـ”العهد نيوز”: استقرار الاوضاع الامنية والخدمات من اهم العوامل التي ساهمت بعودة الاسر النازحة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو ريشة لـ”العهد نيوز”: استقرار الاوضاع الامنية والخدمات من اهم العوامل التي ساهمت بعودة الاسر النازحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).