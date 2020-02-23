سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول خلال الاسبوع الماضي

2020/02/23 | 14:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، عن تنظيمه خمس جلسات لتداول الاسهم خلال الاسبوع الماضي، مبينا ان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 46 شركة من أصل 104 شركات.

وذكر السوق في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "اغلق مؤشر أسعار الأسهم المتداولة في اول جلسة تداول من هذا الأسبوع على 458.35 نقطة واغلق في اخر جلسة تداول من الأسبوع على 462.96 نقطة".

وأضاف "تداول المستثمرون في الجلسة الأولى أكثر من 3 مليارات سهم بقيمة 2 ملياري دينار وتنفيذ 306 عقود".

واشار الى انه "في الجلسة الثانية تم تداول 147 مليون سهم بقيمة 189 مليار دينار وتنفيذ 222 عقد"، موضحا ان "الجلسة الثالثة تداول فيها أكثر من مليار سهم بقيمة 840 مليون دينار وتنفيذ 385 عقد".

وأكد السوق انه "تم في الجلسة الرابعة تداول 444 مليون سهم بقيمة 370 مليون دينار وتنفيذ 339عقد"، مشيرا الى انه "في الجلسة الخامسة تم تداول 556 مليون سهم بقيمة 596 مليون دينار وتنفيذ 410 عقد".

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