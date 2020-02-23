إسرائيل تفرض حجرا صحيا على 190 شخصا خشية من كورونا

2020/02/23 | 14:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، بأن السلطات قررت الحجز الصحي المنزلي لمدة أسبوعين لكل من كان على تواصل وثيق مع سياح كوريين جنوبيين مصابين بكورونا دخلوا مؤخرا إلى البلاد.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أن هذا الإجراء يطال حوالي 180 تلميذا وعشرة معلمين في مدارس بالعفولة وكريات حاييم وبئر السبع، وتم وضعهم قيد الحجر الصحي حتى الأربعاء المقبل، لأنهم كانوا على مقربة من السياح المصابين التسعة، ولم تظهر عليهم حتى الآن أعراض الإصابة بكورونا.

وأشارت الهيئة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اليوم جلسة مشاورات إضافية حول خطر تفشي الوباء في إسرائيل، بمشاركة وزراء ومدراء مستشفيات ومسؤولين آخرين.

في الوقت نفسه، أمرت الحكومة الإسرائيلية بإخضاع المواطنين العائدين من إيطاليا وتايوان وأستراليا للفحوص الطبية الإلزامية، وذلك بعد أن منعت ركاب طائرة هبطت الليلة الماضية في مطار بن غوريون قادمة من كوريا الجنوبية، من النزول، باستثناء الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

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