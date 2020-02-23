الحلبوسي يدعو إلى عقد اجتماع لرئاسة المجلس

2020/02/23 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، رئاسة البرلمان إلى عقد اجتماع غداً يوم غد الاثنين للنظر بطلب عقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة.وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن الأخير “دعا رئاسة مجلس النواب إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين الساعة 11 صباحا، استنادا إلى المادة […]

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