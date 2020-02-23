محاولات أخيرة لعلاوي.. وغموض بشأن موعد جلسة البرلمان

2020/02/23 | 14:40 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



عشية موعد الجلسة البرلمانية التي طالب بها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لعرض حكومته على مجلس النواب ...

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