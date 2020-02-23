القبض على شخص “اغتصب” طفلة وقتلها بعد ساعات وسط الناصرية

2020/02/23 | 14:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة إجرام ذي قار الأحد القبض على شخص “اغتصب” طفلة وقتلها بعد ساعات من اختطافها وسط مدينة الناصرية.وقالت المديرية في بيان لها اليوم إن “قائد شرطة محافظة […]

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