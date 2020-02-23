الاتحاد الوطني: مسعود بارزاني دعا بافل طالباني لاجتماع مهم غدا باربيل

2020/02/23 | 14:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صادق المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد 23/2/2020، في اجتماعه على برنامج الاتحاد الوطني الكوردستاني.وقال مصطفى جاورش العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد، انه تمت المصادقة على برنامج الاتحاد الوطني في اجتماع اليوم بغالبية الاصوات، فضلا عن مناقشة تقرير كوسرت رسول عليه للمؤتمر وتم التصديق عليه.واوضح جاورش، ان "مسعود بارزاني كان قد هنأ الاتحاد الوطني في وقت سابق ودعا بافل طالباني الى زيارة اربيل للمشاركة في اجتماع مهم يعقد غدا الاثنين".وكان الاتحاد الوطني، انتخب بافل طالباني، ولاهور شيخ جنكي، رئيسين مشتركين للحزب.

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