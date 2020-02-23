قوة استخبارية تقتل انتحاريين اثنين بعملية نوعية داخل ’’بزايز بهرز’’ في ديالى

2020/02/23 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى المنحل، صادق الحسيني، الاحد (23 شباط 2020)، ان قوة استخبارية قتلت اثنين من الانتحاريين جنوب بعقوبة في المحافظة.

وقال الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" قوة استخبارية بقيادة العميد علي السوداني مدير استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى، شنت، عملية جريئة في عمق منطقة بزايز بهرز(25كم جنوب بعقوبة) لاستهداف مضافة لتنظيم داعش ونجحت في قتل اثنين من الانتحاريين بعد اشتباك معهم".

واضاف الحسيني ان" العملية كانت نوعية لكن رجال الاستخبارات نجحوا في حسمها بفترة وجيزة دون اي اصابات".





بغداد اليوم-ذي قار

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، الاحد (23 شباط 2020)، القبض على شخصٍ اغتصب وقتل طفلة وحاول دفنها داخل منزله وسط مدينة الناصرية.

وذكر إعلام شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناء على توجيهات قائد شرطة محافظة ذي قا

بغداد اليوم- ديالى

دعا القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الاحد (23 شباط 2020)، لجنة الأمن والدفاع النيابية الى متابعة ملف الزيادة المتصاعدة في عدد القوات الامريكية داخل العراق.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم): "مع اجراءات تشكيل ال

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، في محافظة ديالى، الأحد (23 شباط 2020)، بإصابة شخصين اثنين من الفلاحين، جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "اثنين من الفلاحين اصيبا بجروح بانفجار عبوة ناسفة عل

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