"أبو فدك" خليفة الشهيد المهندس..من يكون ؟

2020/02/23 | 14:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عينت هيئة الحشد الشعبي القيادي عبد العزيز المحمداوي (ابو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفا للشهيد القائد ابو مهدي المهندس، فمن يكون "أبو فدك"؟...

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