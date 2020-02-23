الاعلان عن موعد جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي

2020/02/23 | 14:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، يوم الاربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على الحكومة....

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