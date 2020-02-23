ريال مدريد يعلن حجم إصابة إيدين هازارد

2020/02/23 | 14:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر خدماته الطبية حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب البلجيكي إيدين هازارد بعد خضوعه للكشف الطبي، دون الكشف كالعادة مؤخرا عن مدة غياب اللاعب عن المستطيل الأخضر.وأوضح النادي الملكي عبر صفحته الرسمية على الانترنت، بإن هازارد يعاني من شرخ في كاحل قدمه اليمنى.وتداوت وسائل إعلام […]

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