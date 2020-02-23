ذي قار: القبض على مغتصب وقاتل الطفلة فواطم بعد ساعات من اختطافها

2020/02/23 | 14:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز قسم مكافحة الإجرام في ذي قار شعبة الخطف على قاتل المجنى عليها الطفلة فواطم.وذكرت شرطة ذي قار في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “قوة تابعة لها تمكنت من القبض على قاتل الطفلة فواطم في حي سومر وسط الناصرية”.وأضاف البيان أن “المجني عليها تمّ اختطافها بعد عودتها من المدرسة في منطقة حي سومر”.وأوضحت

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