صالح يبحث مع رئيس مجلس الخدمة رفع مستوى الوظيفة وتطويرها

2020/02/23 | 15:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاحد، مع رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود محمد عبد والوفد المرافق له، رفع مستوى الوظيفة العامة وتطويرها وإتاحة الفرص المتساوية في التعيين أمام العراقيين.

وذكر بيان لمكتب رئاسة الجمهورية، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، بحث خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود محمد عبد والوفد المرافق له، أهمية ان يلعب المجلس دوراً أساسياً في رفع مستوى الوظيفة العامة وتطويرها وإتاحة الفرص المتساوية في التعيين أمام العراقيين بما يحقق العدالة الاجتماعية، وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها".

وأكد على "ضرورة تطوير الجهاز الإداري، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة والعمل على تحقيق الإصلاح المؤسساتي وتهيئة فرص عمل للعاطلين، وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة".

من جانبه استعرض رئيس وأعضاء المجلس "الخطوات التي حققها المجلس في الارتقاء بواقع الهيكل الوظيفي للدولة بما ينسجم والتطور الذي يشهده العالم في مجالات العمل والاقتصاد".

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