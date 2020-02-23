السفينة الموبوءة تسجل 3 حالة وفاة بكورونا

2020/02/23 | 15:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وكالة الأنباء اليايانية "كيودو" تسجيل ثالث حالة وفاة على متن السفينة "دايموند برنسيس" المحتجزة في الحجر الصحي باليابان بسبب كورونا.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية، في بيان أن الضحية رجل ياباني في الثمانينات من عمره وكان يعاني أيضا من أمراض أخرى.

وقالت الوزارة في البيان إنه نُقل من السفينة إلى مستشفى محلي بعد أن ثبتت إصابته بفيروس COVID-19، دون إعطاء تفاصيل بشأن موعد إصابته بالفيروس أو مكان علاجه.

وتأتي الوفاة بعد وفاة مسافرين مسنين آخرين، يابانيين في الثمانينات، يوم الخميس بعد إصابتهما بالفيروس.

وعلى الرغم من الحجر الصحي المفروض على "دايموند برنسيس"، إلا أن أكثر من 600 شخص كانوا على متنها أثبتت إصابتهم بالفيروس، مع وجود العشرات منهم في حالة خطيرة.

وإجمالاً، سجلت اليابان حتى الآن أربع وفيات مرتبطة بانتشار فيروس كورونا الجديد، الذي أصاب أكثر من 130 شخصًا باستثناء أولئك المرتبطين بـ"دايموند برنسيس".

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