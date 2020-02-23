2020/02/23 | 15:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد سجل مؤشر بورصة العراق، اليوم الأحد، تراجعًا بنسبة 0.01 %، متوقفا عند 462.95 نقطة .وبموجب المؤشر فقد انخفضت أسهم 10 شركات، فيما ارتفعت أسهم 9 اخرى، لتحافظ 16 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 496,474,263 سهمًا, بقيمة 583,756,037 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 482 صفقة, شملت 35 شركة مساهمة, من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشر بورصة العراق يسجل تراجعاً بأولى جلسات الأسبوع) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشر بورصة العراق يسجل تراجعاً بأولى جلسات الأسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).