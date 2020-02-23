2020/02/23 | 15:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة صيادلة البصرة للمربد: شحة الكمامات عالمياً وراء إرتفاع أسعارها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 15:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة صيادلة البصرة للمربد: شحة الكمامات عالمياً وراء إرتفاع أسعارها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة صيادلة البصرة للمربد: شحة الكمامات عالمياً وراء إرتفاع أسعارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).