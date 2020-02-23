وفاة 9 اتراك بينهم أطفال جراء زلزال وقع على الحدود التركية الإيرانية

2020/02/23 | 15:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاحد، وفاة 9 أشخاص وإصابة 37 آخرين، إثر الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية.

كما ذكر الوزير أن الضحايا بينهم 3 أطفال، مضيفا أنه "لا زال هناك مواطنون أتراك تحت الأنقاض".

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قد أعلن أن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

ونقل المرصد الأوروبي لرصد الزلازل أن "هزة أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت غرب إيران، على بعد 141 كيلو مترا من تبريز"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن الزلزال كان على عمق خمسة كيلومترات.

بدوره قال مدير الطوارئ في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمالي غربي إيران، مكان وقوع الزلزال، إن 43 قرية تضررت جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة، ونسبة الأضرار ما بين 10 إلى 100 %، ولم يسجل مقتل أي شخص جراء الزلزال لكن هناك تقارير عن إصابات.

وأكدت منظمة الطوارئ الإيرانية، إصابة 75 جريحا وإلحاق أضرار بالغة بـ25 قرية جراء الزلزال الذي ضرب شمال غرب إيران.

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