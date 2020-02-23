الصين: وفيات كورونا ترتفع إلى 2442 والإصابات تتجاوز 76 ألف حالة

2020/02/23 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى ألفين وأربعمئة واثنين وأربعين شخصا.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية في الصين إصابة ستة وسبعين ألفا وتسعمئة وستة وثلاثين مصابا في إحدى وثلاثين مقاطعة، بينهم أكثر من عشرة ألاف حالة حرجة.

وسجلت السلطات الصحية في إقليم هوبي ستا وتسعين حالة وفاة جديدة خلال الأربعِ وعشرينَ ساعةً الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى الفين وأربعمئة واثنين وأربعين شخصا، مشيرة إلى أن غالبية حالات الوفيات تقع في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.

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