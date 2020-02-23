قدو: مشروع الموازنة سيصل إلى مجلس النواب بعد أسبوعين من التصويت على حكومة علاوي

2020/02/23 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية عن موعد إرسال الموازنة الاتحادية لعام ألفين وعشرين إلى مجلس النواب وموعد التصويت عليها.

وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح إن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة ألفين وعشرين سيصل إلى مجلس النواب بعد أسبوعين من تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وأشار قدو إلى وجود عجز كبير بقانون الموازنة، وأن المشاريع الهامة تعطلت بشكل كبير بسبب تأخر إقرار الموازنة لغاية الآن.

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