خامنئي يتهم وسائل إعلام أجنبية باستغلال كورونا لثني الشعب عن المشاركة بالانتخابات

2020/02/23 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وسائل إعلام أجنبية باستغلال فيروس كورونا لثني الإيرانيين عن المشاركة بالانتخابات.

وقال خامنئي عبر تغريدة على تويتر، إن الوسائل الإعلامية الأجنبية مارست الإعلام السلبي، منذ عدة أشهر وكثّفته مع اقتراب موعد الانتخابات، مشيرا إلى أنها استغلت الفرصة بانتشار فيروس كورونا من أجل ثني النّاس عن المشاركة في الانتخابات.

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