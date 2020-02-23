شركة “وان بلس” تجهز إطلاقا غريبا لهاتفها الجديد بسبب “كورونا”

2020/02/23 | 15:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “وان بلس” الصينية الرائدة، أنها تجهز إطلاقا “غريبا” لهاتفها الجديد “وان بلس 8″، بسبب المخاوف من تفشي فيروس “كورونا” الجديد.وقال بيت لو، الرئيس التنفيذي لشركة “وان بلس”، في تصريح نقلته صحيفة “تايمز نيوز ناو” إنها ستقيم حدث إطلاق هاتفها الجديد “وان بلس 8” على الإنترنت فقط، لطمأنة الناس بشأن تفشي “كورونا”.وستتخلى […]

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