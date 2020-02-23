تحت غطاء قنابل الدخان وبنادق الصيد حكومة علاوي توافقية

2020/02/23 | 15:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نهاد الحديثي تضاربت التصريحات بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي، حول عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الاثنين المقبل,,حيث قال...أكمل القراءة ←

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