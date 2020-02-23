العراقيون وسياسات التفقير والتهجير والترقّب!

2020/02/23 | 15:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جاسم الشمري مع كلّ يوم جديد يدخل العراق في أزمات سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة وإنسانيّة وتعليميّة جديدة، وكأنّ قدر بلاد الرافدين أن لا تلتقي مع الطمأنينة والراحة والرفاهية! الفقر حالة إنسانيّة...أكمل القراءة ←

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