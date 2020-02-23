الصحة العالمية تتحدث عن شهرين قبل دخول العراق مرحلة الأمان من كورونا: زودناه بمعدات الحماية

2020/02/23 | 15:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، الاحد (23 شباط 2020)،من انتشار فايروس كورونا قبل ارتفاع درجة الحرارة في البلد، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يساهم في تقليل احتمالية الإصابة بالمرض.وقال إسماعيل في مقابلة متلفزة: “أحيي وزارة الصحة للاستجابة السريعة، لأنه بعدما انتشر المرض في الصين كان ...

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