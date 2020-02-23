لماذا تكرر الولايات المتحدة حصيلة الضربة الإيرانية لقواعدها في العراق؟

2020/02/23 | 15:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين الحقيقة؟ بعد أسابيع من توجيه إيران ضربات صاروخية إلى قاعدة عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، ارتفاعا جديدا في حصيلة المصابين بين عسكرييها.وكشفت الوزارة، الجمعة، […]

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