وزير الداخلية الإيراني: نسبة المشاركة بالانتخابات بلغت 42%

2020/02/23 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الداخلية الإيراني، رحمان فضلي، الأحد (23 شباط 2020)، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بلغت 42.57 بالمئة.

وقال فضلي، في مؤتمر صحفي، إن "نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 42.57 بالمئة".

وأوضح أن "نسبة مشاركة النساء بلغت 48 بالمئة ونسبة مشاركة الرجال 52 بالمئة".

وأضاف فضلي أن "24 مليون و512 ألفا و404 أشخاص شاركوا في الانتخابات التشريعية في جميع أرجاء البلاد".

وتابع، "كان لدينا أكثر من 25 ألف مفتش راقبوا مراكز الاقتراع في كافة أرجاء البلاد".

بغداد اليوم- متابعة

تعهد سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، الأحد (23 شباط 2020)، باتخاذ إجراءات اللازمة لإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة، وتوجيه الموارد المالية لتقليل العجز المالي.

وقال السلطان في أول خطاب له منذ توليه منصبه بعد وفاة السلطان

بغداد اليوم- ترجمة

كشفت جامعة مازاندران للعلوم الطبية، في إيران، الأحد (23 شباط 2020)، عن وفاة شخص مصاب بمرض ’’فيروس كورونا’’.

وقالت الجامعة في بيان، ترجمته (بغداد اليوم)، إن "أحد الأشخاص يسكن في العاصمة الإيرانية ط

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصينية، الأحد (23 شباط 2020)، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصاً والإصابات المؤكدة إلى 76936 ألف حالة، مشيرة إلى شفاء 22 ألف و888 شخصاً بعد معالجتهم.

وذكرت لجنة

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