بأول خطاب له منذ توليه المنصب.. سلطان عمان الجديد يتعهد بإعادة هيكلة النظام

2020/02/23 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تعهد سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، الأحد (23 شباط 2020)، باتخاذ إجراءات اللازمة لإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة، وتوجيه الموارد المالية لتقليل العجز المالي.

وقال السلطان في أول خطاب له منذ توليه منصبه بعد وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد: "عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة والتشريعات"، مضيفا "أنه سوف يحرص على توجيه موارد البلاد المالية بالشكل اللازمة لتقليل العجز وزيادة الدخل".

كما اعتبر في خطابه الذي جاء بعد انتهاء فترة الحداد التي استمرت 40 يومًا، أن توافد قادة العالم ووفود المنظمات العالمية لتقديم التعازي في السلطان الراحل قابوس "يعكس مكانة السلطنة لدى العالم بأكمله".

بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الداخلية الإيراني، رحمان فضلي، الأحد (23 شباط 2020)، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بلغت 42.57 بالمئة.

وقال فضلي، في مؤتمر صحفي، إن "نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 42.57 بالمئة&

بغداد اليوم- ترجمة

كشفت جامعة مازاندران للعلوم الطبية، في إيران، الأحد (23 شباط 2020)، عن وفاة شخص مصاب بمرض ’’فيروس كورونا’’.

وقالت الجامعة في بيان، ترجمته (بغداد اليوم)، إن "أحد الأشخاص يسكن في العاصمة الإيرانية ط

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصينية، الأحد (23 شباط 2020)، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصاً والإصابات المؤكدة إلى 76936 ألف حالة، مشيرة إلى شفاء 22 ألف و888 شخصاً بعد معالجتهم.

وذكرت لجنة

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