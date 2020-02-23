إعلام اتحاد الكرة ينفي تسمية رعد سليم رئيساً جديداً للجنة الحكام

2020/02/23 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

نفى عضو المكتب الاعلامي باتحاد الكرة العراقي محمد خلف، الاحد، (23 شباط 2020)، عن تسمية الحكم ا...





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