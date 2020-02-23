الهند توضح تفاصيل اكتشاف كميات الذهب الهائلة في ولاية شمالية

2020/02/23 | 15:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضحت الهند طبيعة اكتشاف الذهب في ولاية أوتار براديش بعد أن أعلنت مسؤولة حكومية يوم السبت العثور على مكامن بها احتياطيات تزيد على ثلاثة آلاف طن من خام الذهب، مما أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت روشان جاكوب رئيسة إدارة التعدين في ولاية أوتار براديش إن إدارات على المستوى الوطني وعلى مستوى […]

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