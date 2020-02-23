الشمري والسفير تولر وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا يؤكدون على “التعاون المشترك للقضاء على عصابات داعش الارهابية”

2020/02/23 | 15:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: ناقش وزير الدفاع نجاح الشمري مع السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر، التعاون المشترك للقضاء على عصابات داعش الارهابية.وقالت وزارة الدفاع في بيان ان “الشمري التقى اليوم السفير الامريكي وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا والوفد المرافق له، … Readmore

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